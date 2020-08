El médico del Fuenla amplió por carta la declaración que el instructor no le dejó acabar

El Deportivo-Fuenlabrada amenaza con ser el más largo en la historia de la categoría de plata de España. Porque se sigue jugando en los despachos. En una carta a la que tuvo acceso 'Marca' y que publicó, el médico de los madrileños, Juan Manuel Blanco, insistió en que dio luz verde al protocolo sanitario antes del viaje a A Coruña y explicó que tuvo que redactarla porque el juez instructor del caso no le permitió la exposición plena de los hechos.

Tras anunciar que tomaría medidas legales por sesgar sus palabras, el galeno insistió en que "la decisión de viajar el lunes por la mañana sí cumplía con los protocolos establecidos por LaLiga y por el Ministerio de Sanidad".

Esta es la carta íntegra del médico del Fuenlabrada:

"A continuación quiero poner en su conocimiento que por falta de tiempo no he podido finalizar la pregunta realizada en la testifical de la mañana del 6 de agosto, la cual ha sido interrumpida por el instructor en mitad de una respuesta. Por lo cual procedo a presentar este escrito finalizando la explicación que estaba desarrollando:

- Si bien no viajar era una opción que valoré como recomendable en el momento inicial, también debo decir que no era una decisión preceptiva, ya que la decisión de viajar el lunes por la mañana sí cumplía con los protocolos establecidos por LaLiga y por el Ministerio de Sanidad, siendo que todos los que viajaban eran negativos confirmados por 3 test, no habían tenido contacto estrecho con los posibles positivos ni había trazabilidad epidemiológica con los casos detectados hasta ese momento.

- Asimismo, debo confirmar que comprobé junto a LaLiga que esta decisión cumplía con los protocolos sanitarios, por lo cual acepté la misma, ya que mis funciones no pueden ir más allá de las normas gubernamentales y los protocolos aceptados por las autoridades, los cuales se cumplieron siempre.

- Por último, aclarar la posible confusión en el informe en el que confirmo contacto estrechos. El mismo es del lunes 20 a las 19 horas y se refiere al a trazabilidad de contactos estrechos de los nuevos posibles positivos de ese mismo día".