"El médico puso mi pie de la forma correcta"

El pasado fin de semana concluyó con la gran noticia de la reaparición de André Gomes. El ex del Barcelona volvió a los terrenos de juego solo 112 días después de su gravísima lesión en el tobillo.

Más reposado, habló de su recuperación y de quiénes fueron los hombres clave en su puesta a punto, entre los que destacó a John Hollingsworth, el médico 'toffee'.

"Trabajo con muy buenos profesionales y estuvieron ahí desde el primer momento. Me ayudaron con todo, también ayudaron a mi familia, porque no es fácil pasar por algo así", comenzó el ex futbolista 'culé'.

El internacional luso se centró en el médico a la hora de los agradecimientos: "Su trabajo fue muy importante. Quería poner mi pie de la forma adecuada. Había que actuar tan rápido como fuera posible".

"Puso mi pie de la forma correcta, así que fue fácil inmovilizarlo e ir al hospital. Fue un trabajo realmente genial. Eso ayudó mucho en mi recuperación y también permitió que me operara el día siguiente", explicó el portugués.

André Gomes concluyó pensando en lo peor. "No quiero imaginar lo que hubiera sido pasar más tiempo con el pie en la posición equivocada, pero hubiera sido peor y más doloroso para mí", finalizó el jugador del Everton.