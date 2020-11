El mejor partido del 'Dream Team' de Cruyff

El denominado como 'Dream Team' tocó la gloria en varias ocasiones, pero pocos partidos fueron tan brillantes como aquel en el que se enfrentó al Dinamo de Kiev, en la Champions de 1993.

Fue el encuentro en el que el Barça de Cruyff honró como nunca al 'deporte rey'. El Barça, en la fase previa de entonces, perdió en Kev por 3-1. Debía remontar, por tanto, un resultado más que adverso. A su favor, el hecho de haber marcado en campo contrario.

Y los azulgrana firmaron un partido redondo, un 23 de septiembre de 1993, hace ya casi 30 años. Hay quien lo pone por encima del 5-0 que le endosaron al Madrid o un 0-6 cosechado en el viejo San Mamés.

En la memoria de todos aún estaba reciente la consecución de la Copa de Europa de 1992, un recuerdo que ni el tropiezo en la previa del año siguiente contra el CSKA de Moscú había empañado (1-1 en rusia, 2-3 en el Camp Nou y para casa).

No había encajado bien el vestuario el haber caído 3-1 en Kiev. "No somos ni la mitad que el Milan, ellos no habrían perdido un partido como este. Nosotros, en cambio, sí", espetó Koeman, héroe de Wembley, nada más aterrizar en El Prat a las cinco de la mañana, recuerda 'Marca'.

"Estoy cabreado por perder un partido así. Ya son varias las ocasiones en las que hemos cometido las mismas tonterías. Deberíamos tener la suficiente cabeza para que esto no vuelva a pasar. Perdimos con un hombre más, por eso solamente somos un buen equipo, nada más. Para ganar partidos no es suficiente con la calidad, hacen falta más cosas", añadió el neerlandés, uno de los pesos pesados del vestuario.

Se da la circunstancia de que Koeman está viviendo una situación similar, ahora como entrenador del Barcelona. Su equipo comete fallos inexplicables, y tiene calidad de sobra para ganar los partidos, pero no siempre lo hace.

Cruyff se la jugó en la vuelta con un 3-4-3, sacrificando a Hristo Stoichkov de la convocatoria, porque por aquel entonces solo podía haber tres extranjeros (ni siquiera comunitarois). Estos fueron Koeman, Laudrup y Romário.

El Barcelona jugó a las mil maravillas aquella noche de finales de septiembre, y ganó 4-1 al club ucraniano, aunque este amenazó con dar otro disgusto a los azulgrana al lograr irse al descanso con un 2-1 en el marcador que le daba el pase.

Pero en la segunda mitad el Barça sacó el rodillo. El resultado, 4-1, 30 disparos y tres tiros al poste. Nunca antes se vio semejante despliegue de fútbol ofensivo por su parte. "Ha sido un anuncio para el fútbol", sentenció Cruyff, tras el partido.

El Barça pasó de ronda, y en la última eliminó al Austria de Viena. Se clasificó para la fase de grupos, la cual se jugaba entonces entre noviembre y abril, y la integraban solo ocho equipos.

Quedó campeón del suyo, por lo que se midió en la final al otro primer clasificado, el Milan. Fue la infame final de Atenas, el 4-0 que marcó el final de la 'era Cruyff' en el Barcelona. En menos de un año aquel Barcelona pasó de sublimar el fútbol a llevarse uno de los mayores reveses de su historia.

Mirar al pasado y aprender de los errores es un sano ejercicio que todo el mundo debe saber hacer, llegado el momento. Quizá le haya llegado también a Koeman. Su mentor le mostró el camino, hace casi 30 años.