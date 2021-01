El Melbourne City anuncia el fichaje de Nuno Reis hasta 2024

Nuno Reis, que se encontraba sin equipo desde el pasado verano, ha sido anunciado como nuevo jugador del Melbourne City, de la Liga Australiana.

Tras poner punto y final a su etapa en el Levski Sofia, donde militó durante una temporada y media y llegó a jugar 51 partidos oficiales, el central luso se puso manos a la obra en busca de un nuevo equipo.

Hasta que apareció el Melbourne City, con el que ha alcanzado un acuerdo para las próximas tres temporadas. El zaguero de 29 años ya ha firmado su nuevo contrato con los australianos hasta 2024.

En el pasado vistió los colores del Sporting de Portugal, el Metz, el Panathinaikos y el Vitória Setúbal, entre otros. Además, ha jugado en la Selección Portuguesa Sub 19, Sub 20 y Sub 21.