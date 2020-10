El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el 'Clásico'

Cristiano Ronaldo fue noticia nada más finalizar el 'Clásico' entre Barcelona y Real Madrid, en el que los 'merengues' se llevaron la victoria en suelo enemigo por 1-3.

El portugués acudió a sus redes sociales y publicó una imagen en la que aparecía relajado, tomando el sol en su hamaca. CR7 lo acumuló de su clásico grito y pareció celebrar el triunfo de su ex equipo.

El ex futbolista blanco no ha olvidado su pasado en el Real Madrid y, aunque no quedó claro si publicación hacía referencia al 'Clásico', sí que fue asociada por muchos a lo ocurrido en el Camp Nou.

El de la Juventus sigue pendiente de la actualidad de su ex equipo e incluso estuvo presente en el anterior Real Madrid-Barcelona, que tuvo lugar en marzo antes del confinamiento.