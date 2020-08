El mensaje de Ferran Torres al valencianismo en su despedida

Pese a que era un secreto a voces, la falta de oficialidad del acuerdo entre el Manchester City y Ferran Torres atrasó los acontecimientos hasta este martes, cuando el futbolista plasmó su firma y confirmó su salida hacia Inglaterra.

Minutos después, el propio protagonista colgó en sus redes sociales un emotivo vídeo con el que se despidió de la afición del Valencia, que le ha acompañado durante tantos años.

"Valencia es mi tierra y el Valencia CF, mi casa. Todo lo que he conseguido y lo que soy a día de hoy se lo debo a este gran club. Gracias a empleados y técnicos, a los compañeros que he tenido desde prebenjamines y, cómo no, a la afición por su apoyo, ánimo y cariño durante todos estos años", reconoció.

"Aquí he sido muy feliz, pero desde que llegué al primer equipo y sobre todo en estos meses varias circunstancias me han impedido disfrutar por completo. He decidido escoger otro camino. Ha sido una decisión muy dura y meditada. Inicio una etapa fuera de España, me esperan nuevos retos, nuevos horizontes, pero nunca dejaré de animar desde la distancia. Amunt Valencia", cerró Ferran.