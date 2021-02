El mensaje de Florentino al presidente de la UEFA: "Tenemos que reunirnos"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, volvió a hablar sobre la nueva Champions League y el proyecto de la Superliga en 'Fuzbal', un 'talk show' de su Eslovenia natal donde reconoció haber mantenido conversaciones recientes con Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid es uno de los grandes valedores de la Superliga y Ceferin trabaja para convencerle de seguir de la mano de la UEFA. Su último intercambio de palabras fue después de que Florentino Pérez se contagiara de coronavirus, a través del teléfono.

"Podemos estar en desacuerdo sobre si el fútbol es un deporte para la élite o un deporte para todos, pero eso no significa que no tengamos una relación adecuada. Le envié un mensaje de texto cuando dio positivo por COVID-19. Le dije que no era una cuestión de competencia, que era una cuestión de salud y que quería que mejorara lo antes posible. Y me escribió que teníamos que reunirnos", reveló Ceferin.

Sobre la nueva Champions, no dio detalles, pero aseguró que gustará: "Llevamos un año trabajando en este formato. Será una nueva liga mucho más interesante. El plan es hacer más atractiva la competición, pero que a la vez siga siendo abierta. La semana pasada hablamos con las 55 federaciones miembro y todas estaban entusiasmadas, incluyendo a los clubes".

Además, volvió a despreciar la idea de la Superliga y aseguró que volverá al cajón: "Compañeros que llevan mucho tiempo en esto del fútbol me han dicho que la historia de la Superliga lleva tratándose durante 20 o 30 años, y siempre están detrás los mismos, que subestiman un poco a los demás".

Cuestionado por las polémicas constantes con el videoarbitraje, reconoció que él también era "escéptico", "principalmente por su ambigüedad". Por ejemplo, con el asunto de las manos, desveló el estudio que hizo la UEFA para palpar a los protagonistas.

"Hicimos una ronda con los entrenadores de los grandes clubes en la que estuvieron Jürgen Klopp, Mourinho, Guardiola, Zidane... Vimos algunas imágenes de infracciones por mano. La mitad decía que había, la otra no", aseguró.

"También hay muchas controversias con el fuera de juego, que si por unos centímetros, que si tienes un pie o una nariz muy grande no significa que estés en posición antirreglamentaria... No creo que ese sea el propósito de la regla. La intención es que no se gane una ventaja real", agregó Ceferin.