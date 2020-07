El mensaje de la pareja de Aleñá que revela su salida del Betis

El Barcelona cedió a Aleñá al Betis en esta temporada y el centrocampista ha disputado ya 17 partidos, aunque solo ocho como titular. Su futuro está en el aire porque su contrato con el club bético acabará esta semana.

Carles Aleñá debería dejar el Betis cuando finalice la presente temporada, a la que le quedan tres jornadas, si el club andaluz no llega a un acuerdo para la ampliación del contrato del centrocampista.

De momento, parece estar más cerca su salida que su continuidad después de que su pareja Ingrid Gaixas, haya colgado en Instagram una imagen despidiéndose de la ciudad hispalense.

"Hasta pronto Sevilla. Me llevo lo mejor de cada rincón que no conocía, a gente que nunca pensé que me cruzaría y el poder decir para siempre que mi hijo es sevillano", escribió.

Ahora habrá que ver cuál es el plan que tiene el Barcelona con el de Mataró que, a priori, no tendría sitio en la plantilla de Quique Setién tras el fichaje de Pjanic y la salida de Arthur.