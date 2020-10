El mensaje de Tuchel para un Cavani que no estará ante el PSG

Edinson Cavani abandonó el PSG dolido y antes de tiempo, porque el club no le prorrogó su contrato hasta el final de la Champions League en Lisboa en agosto. Este martes se podría haber dado el reencuentro del delantero y su ex equipo, pero finalmente no será así.

Según los medios ingleses, el delantero se ha quedado fuera de la expedición del Manchester United para medirse a los parisinos en este arranque de la Champions. Apenas había entrado dos días después de terminar la cuarentena que se impone en Inglaterra a los que entran en el país.

Iba a ser el gran morbo del encuentro, pero su ausencia no impidió que Thomas Tuchel quisiera mandarle un mensaje. En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Paris Saint-Germain lamentó la manera en la que acabó la etapa del máximo goleador histórico del club.

"La salida de Cavani del PSG no fue decepcionante, pero sí triste. Me hubiera gustado que todo el equipo hubiera estado al completo en la fase final de la Champions en Portugal. Cavani fue determinante para nosotros contra el Dortmund", expresó el alemán.

Y continuó Tuchel: "Cavani sigue siendo el máximo goleador de la historia del PSG, un jugador de una gran personalidad y un fantástico jugador que ha escrito la historia del club".