El mensaje del PSG a sus jugadores: "Prohibido hablar de Messi"

Una vez superado el enfrentamiento de octavos de Champions entre PSG y Barcelona, el posible fichaje de Leo Messi por parte del equipo galo ha pasado a un segundo plano.

También ha ayudado a este 'olvido' la llegada de Joan Laporta a la presidencia azulgrana, pero lo cierto es que no se habla más del futuro del rosarino.

A Leandro Paredes le preguntaron una vez más por el asunto, que promete ser uno de los culebrones del verano, y echó balones fuera. Además, dio a entender que desde el club le han pedido a la plantilla que no se moje más en este asunto.

"Me han pedido que no hable más sobre el tema", dijo en 'Le Journal du Dimanche'. "A la gente no le gustó mi opinión sobre Messi. Algunas personas lo vieron como una falta de respeto. No era el caso", explicó.

Paredes, buen amigo del jugador del Barcelona, concluyó asegurando que Messi decidirá con calma su futuro: "Ahora le toca decidir tranquilamente lo que quiere hacer".