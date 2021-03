"El mensaje lo interpreta cada uno como quiere"

Como el que lanza la piedra y esconde la mano, Enrique Cerezo ha dejado a la interpretación de cada uno el significado del polémico mensaje del Atleti tras el derbi.

El presidente del Atlético de Madrid pasó por los micrófonos de 'Las Mañanas', de 'RNE', y allí fue cuestionado por el polémico tweet. "No ha habido tal polémica, las circunstancias del fútbol son las que son, hay un árbitro y luego hay un vigilante, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa en el terreno de juego. El árbitro, que es el que manda en el partido, fue a ver la jugada por el VAR, dijo que no era penalti y no hay nada más que hablar", explicó.

"No pasa al ataque el club, en ese mensaje el ataque ¿contra quién es? Cada partido es diferente, en unos partidos sales beneficiado de los errores que se puedan cometer y en otros sales perjudicado. Ese mensaje lo puede decir todo y cada uno lo interpreta como lo tiene que interpretar", insistió.

Y acabó tratando de poner fin a la polémica. "Aquí no es hablar de los árbitros cuando perjudican, es cuando hay dudas en alguna jugada o algo que se pueda hablar de ello, yo nunca he criticado a ningún árbitro, siempre los he defendido. Son errores humanos. Otra cosa es que critique el VAR, porque a mí no me gusta, pero lo tengo que aceptar", dijo, para finalizar.