El mercado del Girona: Francisco seguirá; Stuani, una incógnita

Un calendario tan apretado por la crisis del coronavirus deja a los clubes poco margen para confeccionar de nuevo las plantillas ante una nueva temporada. El Girona poco a poco irá resolviendo sus interrogantes.

Tal y como cuenta 'AS', Francisco, pese a ser cuestionado por no lograr el ascenso, no saldrá del cuadro catalán. Tiene un año más de contrato con el club y ambas partes quieren cumplirlo.

Más complicado está el caso de Stuani. Pese a tener contrato hasta 2023, el delantero uruguayo tiene una ficha difícil de afrontar sin la ayuda del descenso que recibió el Girona el curso anterior.

Sus 31 goles pesan, pero el mercado que pueda tener en el exterior para cuadrar cuentas también...