El Messi más íntimo: las declaraciones más impactantes del '10'

Llegó el día y ya se conoce la verdad que pone fin al 'caso Messi'. Después de diez días intensos en el entorno del argentino, ya hay un veredicto: ¡Messi seguirá una temporada más de azulgrana!

Pero no solo ha confirmado eso, ha dicho mucho más, como cuál fue su peor momento: "La derrota de Lisboa fue muy dura. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada".

Messi ya llevaba avisando tiempo dentro del club de que se avecinaba un terremoto. "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", señaló.

Diez días muy duros para Messi

Lo que ha pasado desde el polémico burofax, además, le ha hecho daño, pero le ha servido para ver que "hay mucha gente muy falsa". "Me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración", reconoció.

Otro punto importante en las declaraciones fue el de su compromiso ante una temporada que se avecina complicada: "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada". Y todo esto, según Lionel, no ha sido por dinero. "Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento", añadió.

La relación con Bartomeu, un caso perdido

Messi ya no se anda con tapujos, y desveló todo lo que habló con Bartomeu durante la temporada. "El presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir", indicó.

Para Messi "no hay proyecto ni hay nada". "Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo", zanjó el argentino.

Messi valoró la opinión de su familia

También ha sufrido el '10' azulgrana, pues su familia se ha formado en la Ciudad Condal, y sus hijos no querían marchar. "Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos", desveló el astro, que finalmente hizo feliz a los suyos y a los barcelonistas... al menos por este año.