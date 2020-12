El Metropolitano, el jugador número 12

El Atlético de Madrid sabe que depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda, pero prácticamente necesita ganar los dos partidos para poder quedarse tranquilo.

Para la primera parada no tendrá que moverse, sino que el Bayern visitará un Wanda Metropolitano que ha pasado de ser un estadio a ser un castillo inexpugnable. Los rojiblancos no saben lo que es perder en su casa desde hace ya un año, como recordó 'AS'.

Fue el 1 de diciembre de 2019 cuando el Atlético cayó contra el Barcelona por un gol de Messi en la recta final del encuentro y, desde entonces, todo han sido victorias o empates.

A la fortaleza en el Metropolitano se agarran los 'colchoneros' en la visita de un campeón con muchas bajas por descanso, pero igual de peligroso. El Bayern, por su parte, acumula 15 victorias consecutivas en la Liga de Campeones.

Ya lo dijo Koke en la rueda de prensa. El centrocampista espera que sea "el primer día que pierda el Bayern" en un estadio, en el que, para más inri, solo ha visto encajados nueve goles en 20 choques.