El mexicano Edson Álvarez, ¿al Valencia?

Javi Gracia ya señaló recientemente que no sabe si llegarán fichajes en el próximo mercado de invierno, pero el Valencia estudia posibles fichajes que sean, además, un alivio para las arcas del club.

Edson Álvarez es el nuevo objetivo del Valencia, que también tiene anotado en su agenda los nombres de Diogo Leite y Daniele Rugani. Sin embargo, el mexicano es la opción más interesante por su juventud y proyección.

"No es mi labor esa. Ya he hablado sobre ello. En un punto manifesté mi opinión, el presidente lo sabe y tomó las decisiones que creyó oportunas. No he tenido ninguna reunión ni creo que la tendré", señaló en rueda de prensa Gracia.

Informa 'SuperDeporte' de que el Valencia está centrado en reforzar la defensa. El jugador del Ajax no llegaría gratis, ya que tiene contrato hasta junio de 2024, pero el traspaso no podría ser muy elevado por la situación del equipo 'che'.

A sus 23 años, el zaguero internacional con México ha disputado 12 partidos con el Ajax esta temporada, después de llegar a Ámsterdam en julio de 2019 procedente del América, a cambio de unos 15 millones de euros.