El mexicano que ha sorprendido en La Masia

Todavía es joven y está en el Barça Academy, pero le auguran un gran futuro si sigue trabajando y esforzándose. Se trata de Samuel Mendoza, que este mes estuvo entrenando en La Masia.

El jugador contó en 'ESPN' cómo le ha ido en las instalaciones formativas del Barcelona, en las que ha dejado grandes sensaciones entre los técnicos.

"Sentí que podía competir con ellos y que podía dar más todavía. Me sentía bien. Me dijeron muchas cosas buenas, que veo y leo el fútbol bien, el primer toque... todo muy bien", afirmó.

Pero Samuel tendrá que continuar pelando por su sueño. El Barcelona le explicó la razón por la que no puede ficharle hasta que no tenga la mayoría de edad.

"Nos dicen que muchas gracias por atender la invitación, pero que hay muchas reglas de FIFA que no dejan que jugadores lleguen a otros países sison menores de 18 años, pero que podemos seguir dando más esfuerzo y seguir el camino por el que vamos para llegar algún día ahí", explicó.

Durante su estancia, Samuel Mendoza ha podido conocer a jugadores del primer equipo como Piqué y Ansu Fati. El atacante, por parecerse más en la edad, le dio algunos consejos.

"Ansu Fati me contó todo lo que ha hecho para llegar y me dio consejos. Me dijo que siga con lo que estoy haciendo y que me ponga a leer mucho, que sepa de fútbol más rápido y que trabaje mi primer toque lo máximo posible", acabó.