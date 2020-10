El mexicano que quiere hacer historia en los Wolves

Una de las grandes figuras de los Wolves es Raúl Jiménez. El mexicano, que vive de los goles, está demostrando lo importante que es para el conjunto que dirige Nuno Espírito Santo.

En lo que llevamos de temporada, el delantero suma dos goles a su favor tras haber disputado cinco partidos y espera ampliar la cuenta este lunes ante el Leeds United de Bielsa.

Será el segundo partido del de Tepeji del Rio de Ocampo tras confirmarse su renovación por los Wolves, que no dudaron en atar al futbolista hasta el año 2024.

En unas declaraciones recogidas por los medios del club, Raúl Jiménez se mostró satisfecho por haber ampliado su contrato con la institución británica.

"Estoy dando lo mejor de mí para seguir mejorando, para convertir a los Wolves en un club importante aquí en Inglaterra. Así que estoy muy feliz de esto y de seguir así", empezó diciendo el jugador.

Asimismo, le mexicano continuó en la misma línea: "Nunda dudé en renovar. Creo que desde el principio, cuando iba a venir aquí, el entrenador me llamó, me dijo que me quería en su equipo. Cuando eso pasa, cuando sientes desde el principio que eres el hombre importante al frente, sabes que estás en un buen lugar".

En relación a una posible salida, esto dijo Raúl Jiménez. "Siempre tienes que dejar las puertas abiertas para todo, pero no perder la cabeza. Si me tengo que ir será parte de esto. Somos profesionales, somos futbolistas y es parte de nuestra vida", concluyó.