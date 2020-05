El miedo de River al Atleti por Borré

El Atlético de Madrid posee el 50% de los derechos de Rafael Santos Borré y podría hacerse con el jugador cuando el club rojiblanco quisiera. De hecho, solo tendría que pagar siete millones.

Los 'colchoneros' están pensando en hacer ese negocio redondo que saque a Borré de River y que lo lleve a otro club que pague más. Su valor de mercado es superior a la cifra que tiene que abonr el Atlético, así que el beneficio podría estar asegurado.

Ante tal posibilidad, el director deportivo de River Plante, Enzo Francescoli, comentó en 'Olé' lo que piensa de esta cláusula ejecutable que tiene el Atlético de Madrid.

"Siempre es un peligro, como fue un peligro tener una cláusula de salida con Alario donde había clubes que si realmente un jugador así les interesa, la pueden pagar. Pero es parte del fútbol y de la economía que tenemos en la Argentina", dijo.

El director deportivo admitió estar molesto con el Atlético después de que el club ya intentera llevarse a Borré sin avisar y a Gianlucia Simeone. "No volví a hablar con el presidente, pero el tema de Borré sí me molestó porque no se habló con la verdad. Esto es parte del juego del fútbol", acabó.