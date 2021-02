El Milan intentará comprar a Brahim por menos de 25 millones

A principios de enero, salió a la luz una información acerca de cómo el Milan iba a intentar quedarse a Brahim, que mora en su equipo como cedido por el Real Madrid. Casi un mes después, 'Corriere dello Sport' brinda un nuevo detalle: la directiva negociará a la baja.

La idea de base era poner sobre la mesa unos 25 millones de euros y la nueva es hacer una propuesta inferior, aunque no se filtró de cuánto en concreto. El valor de mercado del futbolista, como estima BeSoccer Pro, es de 15,7 'kilos', conque tiene sentido que su precio sea inferior al primero que se apuntó.

Por lo demás, el plan 'rossonero' no ha cambiado. En caso de que el club blanco decida no aceptar desprenderse de su talentoso jugador, se tratará de ampliar por otra campaña su préstamo para que siga brillando. Desde que se marchó de España, es otro.

Sus cifras lo evidencian. Suma cuatro goles y dos asistencias en 25 encuentros de los que fue titular en 14. No ha sido tan protagonista en toda su carrera y no genera tantas dianas, directa o indirectamente, desde que militaba en el Sub 23 del Manchester City.