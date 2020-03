El Milan no volverá a entrenar hasta que haya seguridad

El Milan ha explicado este viernes la posición del club ante la evolución de la pandemia y ha asegurado que no volverán a entrenarse los jugadores del club hasta nuevo aviso.

La entidad italiana ha decidido retrasar este regreso al trabajo hasta llegar a un acuerdo con todos los clubes y con la Serie A, a fin de garantizar la salud de todos y cada uno de sus trabajadores.

"Los equipos volverán a entrenar y a jugar cuando haya condiciones de seguridad adecuadas. La reanudación de los entrenamientos y los partidos deben darse en el momento apropiado", indicó.

Además, el Milan aportará su ayuda al a recuperación económica del país italiano.

Nota ufficiale: la ripresa degli allenamenti della Prima Squadra maschile, femminile e del Settore Giovanile è rinviata a data da destinarsi https://t.co/z95csLloc0



Official statement: the return to training to be deferred until further notice https://t.co/QCGu2sp9dJ pic.twitter.com/l1UymuVUGC