El Milan quiere a Olivera como complemento de Theo

El Milan perdió este pasado fin de semana su condición de líder de la Serie A. Sin embargo, parece más difícil que que se baje también de los puestos de Champions, torneo al que quiere regresar por todo lo alto.

Por eso, y según informa el diario 'AS', los italianos han puesto sus miras en Mathías Olivera. El defensa del Getafe llegaría para complementar a Theo Hernández en el lateral izquierdo y no quemar al ex de Atlético y Madrid con partidos cada tres días.

Este curso, Theo está jugándolo casi todo. Ha disputado 28 partidos, solo uno como suplente, y sus piernas ya suman un total de 2.457 minutos. Sus pocas ausencias, además, obligaron a Pioli a recurrir a Calabria, lateral derecho, para cubrir el carril zurdo.

A sus 23 años, Olivera ya ha sonado para otros grandes de Europa. Lleva 66 partidos como azulón desde que llegase de Nacional (con paso cedido incluido por el Albacete) y se ha convertido en pilar básico de Bordalás. Este curso, ya suma casi 1.500 minutos en 19 apariciones.

El jugador tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, aunque la situación actual del club podría llevar al Getafe a rebajar sus pretensiones y negociar.