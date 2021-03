El Mirandés, encantado con Chema Aragón: renovó hasta 2023

El Mirandés renovó a Chema Aragón, director deportivo del club, hasta 2023. El propio Alfredo de Miguel Crespo, presidente del Mirandés, informó del acuerdo alcanzado por dos temporadas con el vallisoletano.

Ambas partes cerraron un acuerdo para prolongar el compromiso hasta junio de 2023, ya que el presente acuerdo alcanzaba hasta finales de la presente campaña.

Nada más conocerse su renovación, Chema ofreció unas declaraciones al diario 'AS': "Lo más importante era la línea a seguir. Es la duda que le queda a una persona cuando lleva tres años en el mismo sitio. Si hay un margen de mejora y puede mirar más hacia delante. Creo que tanto el club como yo podemos seguir creciendo de la mano. Estoy ilusionado para estos próximos años".

Además, dejó claro que se siente respaldado por la disciplina 'rojilla': "Siempre hablamos de estabilidad y equilibrio. Hay que estabilizar el club en esta categoría, que sea algo normal que esté en Segunda División. Luego también está el factor humano. Siempre me he sentido valorado por parte del club y los aficionados. Se juntaban muchas piezas porque podemos seguir avanzando".

En cuanto a la línea de trabajo a seguir en el club, Chema Aragón comentó: "Es evidente que todo el mundo dice lo mismo, que hay demasiada gente cedida y que hay que intentar tener más jugadores en propiedad. Para eso hay que trabajar mucho más todavía y pensar muy bien la toma de decisiones a la hora de traer a alguien en propiedad".

"No me distraen los cantos de sirena de fuera. Lo que procede es hablar de nosotros, del Mirandés, de todos juntos armar el bloque más fuerte posible. El día que alguien me quiera ya sabe dónde estoy, pero eso es lo menos importante ahora mismo", sentenció.