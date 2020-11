El Mirandés seca al Sporting

El Sporting acabó seco de su duelo con el Mirandés en Anduva. Los 'jabatos' entendieron perfectamente qué tenían que hacer en cada tramo para que ninguno de los habilidosos rivales brillara como suele brillar y se llevaron los puntos. José Alberto le ganó la partida a David Gallego.

La apuesta vencedora fue clara: jugarle de tú a tú a un candidato al ascenso. Cuando el conjunto gijonés dio su clásico pasito atrás para cimentarse en defensa y matar a la contra, Sergio Moreno no perdonó un error de Borja López y Babin, que no se entendieron bien para defender un centro al área, y batió a Mariño con algo de fortuna.

Esto no significa que los centrales jugaran mal. Son de lo mejorcito de la categoría. Lo que ocurrió fue que, esta vez, sus contrincantes estuvieron atentísimos a la más mínima duda -su presión alta era asfixiante- y sacaron petróleo de ella. Atrás, más de lo mismo: Vivian y Berrocal apagaron a Djuka.

El delantero, eso sí, tuvo una ocasión clara para empatar poco después del gol. Manu García le filtró una bola para dejarle solo y Lizoain salvó su zapatazo con los puños. Iba a ser la oportunidad más lúcida del Sporting en todo el partido: desde entonces, el Mirandés gestionó a la perfección su ventaja.

¿Cómo? No dejando que los de David Gallego llevaran la iniciativa. Se ha visto a varios equipos esta temporada hacerlo, conscientes de que los rojiblancos son más fuertes cuando se apoyan en su zaga y salen al contragolpe, pero José Alberto fue listo y supo que, por mucho que su rival sea 'top' en ataques rápidos, también lo es en combinaciones. Su propuesta fue buena hasta tal punto que estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1.

Y la calidad asturiana, que se notó, no valió por goles. Pedro López estaba muy activo en la distribución de pelota y Manu García le acompañaba con su toque de magia. Por las bandas, Gaspar Campos no apareció mucho y a Aitor García no le salió nada. Ni Djuka ni los revulsivos -Álvaro Vázquez se fue con amarilla y Cumic no logró hacer mucho- desatascaron la situación y los puntos se quedaron en Anduva.