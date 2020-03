El mito Matthäus no puede salir de Dubai por el coronavirus

Lotthar Matthäus está atrapado en Dubai desde hace días. Al mito del fútbol alemán, retirado y ahora directivo del Bayern, le pilló el comienzo de la crisis sanitaria en Dubai de vacaciones y no pudo volver ni a su país de nacimiento ni a Budapest, donde reside desde hace años.

"Me es imposible entrar en Budapest, aunque llevo 16 años viviendo allí", comenzó en 'Sportbuzzer'.

"Los húngaros cerraron fronteras enseguida para quienes no tienen pasaporte del país", continuó el legendario ex jugador de la Selección Alemana.

Por otra parte, al ser su mujer rusa, tampoco pueden regresar a Alemania, pues por su falta de pasaporte no tendría facilidad para ingresar en el país en la actualidad.

"No tiene un pasaporte europeo y tampoco puedo viajar a mi segunda casa en Múnich", dijo en referencia a esta situación.

El ex jugador, que reconoció que se encuentra seguro en Dubai por el momento, no descartó seguir intentando regresar, aunque mira a su país con cierta cautela: "No paran de llegarnos nuevas noticias horroríficas y nuevas cifras desde Alemania".