El Modric más Luka: las bombas de la guerra en su infancia, su renovación, el VAR...

A sus 35 años, Luka Modric disfruta de su novena temporada en el Real Madrid. Ahora muchos se preguntan qué va a pasar con el croata una vez finalice su contrato a final del curso. De ello y más habló el balcánico a su paso por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'.

"Claro que quiero seguir en el Real Madrid. Me gustaría, pero no depende solo de mí, también del club. Me siento bien y creo que todavía tengo fútbol para ser impotante. Mi deseo es acabar mi carrera en el Madrid, es mi casa. Todavía no he hablado con el presidente", relató.

Mourinho fue clave para él, Ancelotti una gran persona y un gran entrenador y Benítez, con el que menos congenió, cree que no tuvo suerte. Pero Luka cree que no se valora ahora del todo a Zidane: "Ha hecho algo irrepetible y la gente no lo aprecia, pero es uno de los mejores. Ojalá todos piensen que es intocable. Puede seguir muchos años más, como Ferguson o Wenger en Inglaterra".

El 'caso Bale': "Llevamos casi toda la carrera juntos, cuatro años en el Tottenham y siete aquí. Es un tío espectacular, tímido como yo. Lo que se dice de él no es justo, se le juzga por los últimos años, pero lo que ha hecho es impresionante. Nunca tuvo un problema en el vestuario. Cada uno tiene su comportamiento, pero Gareth era así. No se asociaba mucho, pero en el vestuario estaba muy bien. Me da pena que se olvide todo por el último año y poco".

De Eden Hazard cree que no está en "una situación cómoda" pese a ser "uno de los mejores del mundo", pero cree que va a poder demostrar lo que vale dentro de muy poco. Con Vinicius quiere tener más calma y cree que no debe compararse con nadie, ahora con la irrupción de Ansu Fati.

La continuidad de Leo Messi, una alegría para él: "Me gusta que se haya quedado, es un plus para la Liga Española. Nosotros ni hemos hablado de este tema, pero yo me alegro de que se quede porque como jugadorse siempre quieres competir contra los mejores".

Las críticas al VAR y los arbitrajes, algo difícil de entender: "Antes decían que no había VAR y que nos ayudaban por eso. El Madrid vende mucho para mal y para bien, y a veces se nos critica demasiado y sin sentido. Hay muchas quejas del VAR, pero dime una decisión que no era acertada a nuestro favor. Todas las decisiones del VAR con nosotros han sido correctas, y se critica al VAR. El VAR hace al fútbol más justo, aunque hay cosas que deben mejorar. Cuando el VAR actúa contra el Madrid nadie habla".

Un futbolista marcado por una infancia dura. Asesinaron a su abuelo en la guerra y tuvo que superarlo: "Yo tenía una relación increíble con mi abuelo, porque mis padres trabajaban y pasaba mucho tiempo con él. Fue muy triste lo que le pasó, y me marcó porque era muy joven y él era una persona muy importante. Me afectó mucho. Era pequeño y aún no era consciente de por qué pasan algunas cosas".

"Cuando pasó esto nos fuimos a Zadar, allí nos meten en un hotel con otros refugiados. Yo tenía seis años y vivía con mis padres y una hermana pequeña. Los cuatro vivíamos en 20 metros cuadrados. No puedo decir que mi infancia no fuera feliz, era dura, pero recuerdo la alegría. Había muchos niños y enfrente del hotel jugábamos al fútbol y podíamos no pensar en lo que pasaba alrededor. A menudo caían las bombas, a lo mejor a 100 metros, y teníamos que correr al búnker antes de volver a entrenar o irnos a casa. No lloraba, sabía que estaba pasando algo malo, pero había mucha gente y los niños jugábamos cuando podíamos. Tienes un poco de miedo, porque siempre esperas que tu padre vuelva a casa, pero no tenía miedo, sólo quería que los míos estuvieran bien", finalizó Modric, emocionado por contar su 'desconocida' historia.