El momento con Lukaku que no olvidará Bono de este 2020

El 2020 para el Sevilla ha sido un gran año en cuanto a rendimiento. El conjunto de Lopetegui logró clasificarse para la Champions la temporada pasada y alcanzó su sexta Europa League.

Bono ha sido uno de los grandes protagonistas del equipo. El guardameta llegó procedente del Girona y consiguió el puesto de titular debido a la lesión de Vaclík. Ante los medios oficiales del club, el jugador marroquí valoró todo lo sucedido en estos 365 días.

Cuando le preguntaron por su mejor momento, el cancerbero explicó: "No puedo elegir porque siempre hay paradas importantes y es difícil quedarse con alguna. La parada a Lukaku, por el contexto...".

"No veo techo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y estoy pensando solo en eso. Ha sido un año un poco particular y a veces no es fácil, pero el equipo demostró que puede con todo", añadió.

Por último, aseguró que hay que seguir en esa buena dinámica para escalar puestos en Liga. "Estamos con ganas de continuar así y mejorar. Queda mucho y los números te indicarán si estas en la línea correcta. Hay que estar preparados para todo", concluyó.