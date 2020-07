El Mono Burgos promete que se verá... y se enfrentará con Simeone

El Atlético de Madrid homenajeó a Germán Burgos en el último partido de Liga porque ese sería su último encuentro como segundo del Cholo Simeone. Ahora inicia una nueva etapa por sí mismo, como primer entrenador, y lo hace pleno de confianza.

'El País' entrevistó este lunes al ex guardameta 'colchonero', que mostró su agradecimiento por el cariño del Atleti. "Soy más duro que una piedra. El otro día, en el homenaje, se movió un poquito el corazón, y empecé a masticar, aguanté y aguanté. Si hubiese habido gente, habría sido peor. No iba a llorar, peleé, peleé. Los rockeros no lloran, da mala imagen", bromeó.

No hay problema alguno entre Simeone y el Mono Burgos. Así lo aseguró él mismo, que de paso hizo gala de confianza en su futuro en los banquillos: "Somos dos amigos que se despiden, pero la amistad no va a cambiar, con solo mirarnos sabemos lo que piensa el uno del otro. Además, nos vamos a ver y nos vamos a enfrentar".

¿Y cómo será el Mono entrenador? Esta es su filosofía: "Para mí, lo primero es crear grupo, generar una identidad, eso seguro. Al ver tantos equipos y analizarlos durante tantos años y ver que no alcanzan sus objetivos, creo yo que es por la conformación del grupo y de la identidad. Hay equipos que ves que si no están esas cuatro patas de la que le hablo les va a ser difícil".

"Uno siempre ve el fútbol, pero no está dentro de la cocina y te preguntas ¿cómo con estos jugadores no han llegado al objetivo o han descendido? Mi cuerpo técnico esta capacitado para resolver esos problemas y generar identidad", detalló.