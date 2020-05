'El Mono' elogia a Claudio Bravo: "Resume todos los grandes arqueros que tuvo Chile"

Carlos Navarro Montoya, más conocido por su apodo 'El Mono' y considerado como uno de los diez mejores guardametas de la historia del fútbol argentino, no escatimó en elogios para Claudio Bravo, al que ve como uno de los mejores porteros de Chile.

"A mí me parece que Claudio Bravo resume todos aquellos arqueros grandes que tuvo el fútbol chileno y las demandas actuales", afirmó a 'Redgol'.

"El tiempo nos dio la razón de que los arqueros también juegan. Es un compendio del fútbol chileno y que trasciende las fronteras, y que ataja jugando", continuó.

Además, 'El Mono' expresó su cariño por el meta del City: "Ya lo he dicho, Claudio me parece un arquero muy completo, es una referencia ineludible. Le tengo en alta estima porque me parece un grandísimo arquero"

Por último, el ex guardameta también recordó a Roberto Rojas: "Lo vi poco, tenemos que hablar del 'Cóndor', no fue del mismo tiempo mío, pero del material que he visto es inevitable hablar de él, de Vargas, seguramente me olvido de alguno más"