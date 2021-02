El Montpellier, el más castigado por los penaltis en Europa; el Betis, líder en España

Si el Cádiz es el equipo de España que todavía no se ha beneficiado este curso de las penas máximas, el Betis ya es el más castigado por los once metros. El último penalti pitado ante el Villarreal elevó la cuenta de los béticos hasta las ocho penas máximas en contra.

Con esos ocho penaltis, los verdiblancos ya son el equipo con más penas máximas en contra de toda la Primera División. Los andaluces se encuentran justo por encima de Real Madrid y Osasuna, a los que le han pitado siete.

Pero no es el Betis el equipo más castigado de las cinco grandes ligas europeas. Si miramos el global de equipos que militan en la la Liga Española, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1, el más perjudicado por los once metros es el Montpellier, con once penas máximas en contra.

Tal y como muestra la siguiente gráfica de BeSoccer Pro, nuestra herramienta de datos, al cuadro francés le siguen el Nantes y el Nimes, con nueve, mientras que el Köln está empatado con el conjunto liderado por Manuel Pellegrini con ocho penaltis en contra pitados.