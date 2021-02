El Monza desmintió haber contactado a Gattuso

Se decía que el Monza quería a Gattuso como entrenador para la próxima temporada, un rumor jugosísimo y surrealista que ha sido desmentido por el propio club.

La inestabilidad de Gattuso en el banquillo del Nápoles dio pie a estos rumores. No se garantiza su continuidad cuando acabe la temporada, y la posibilidad de irse al club de quien fuera su presidente en el Milan apareció en la rumorología.

Por desgracia para el 'fútbol-random', Gattuso no se irá al Monza. No al menos por el momento. Dice 'TMW' que el club ha desmentido todo contacto con el ex futbolista para hacerle contrato para la próxima temporada.