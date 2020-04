El motivo por el que el Ibiza no ha hecho un ERTE

El Ibiza no realizará un ERTE pese al estado en el que se encuentra el fútbol. Así lo ha asegurado Amadeo Salvo, presidente del club balear, en una entrevista en Youtube.

"Soy de la opinión de que cada club es como una familia, cada uno es una historia diferente. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma necesidad, las mismas diferencias, las mismas virtudes", comenzó el ex dirigente del Valencia.

Ello le lleva a no realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo: "Creemos que el ERTE está para aquellos que cesan su actividad por completo, sus trabajadores están en su casa sin hacer nada. Nuestros futbolistas siguen trabajando. Yo no puedo aplicar un ERTE sobre un futbolista. Si hago trampa y hago un ERTE parcial o hago un ERTE y después le compenso estoy haciendo una trampa al Estado".

"Con el ERTE tienes que mantener tu masa de trabajo durante seis meses. Si ahora se suspende la competición y se hace el 'play off', todos los que han aplicado ERTE, durante seis meses van a tener que mantener la masa de trabajadores", añadió Salvo.

"Si rescindes el contrato de tus jugadores, hasta que comience la nueva competición, tienes que devolver todo el dinero que te han dado, aparte de haber pagado el contrato de los futbolistas. Soy más partidario de buscar acuerdos privados en caso de que lo necesites, y en nuestro caso pienso que el futbolista tiene que cumplir con su contrato", sentenció el presidente del Ibiza.