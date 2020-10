El motivo por el que Özil rechazó jugar en Arabia Saudí

A sus 31 años, Mesut Özil atraviesa uno de los peores momentos de su carrera deportiva. El polivalente futbolista no juega en partido oficial desde antes del parón por la llegada del coronavirus.

El ex del Real Madrid es consciente de que no tendrá participación con el Arsenal en esta temporada. Ni siquiera fue inscrito en la Europa League. Pero, a pesar de ello, el 'gunner' dijo "no" a una millonaria oferta desde Arabia Saudí.

El periodista de 'The Times' Duncan Castles desveló en su programa 'Transfer Window Podcast' cuál fue la razón por la que Mesut Özil decidió declinar la propuesta: "En parte, creo que ha echado abajo el movimiento por sus relaciones e historia con Turquía, que no tiene la mejor de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudí en estos momentos".

"La salida de Mesut Özil iría muy bien en el seno del Arsenal, ya que conseguirían quitarse su salario del libro de cuentas. Le han dejado fuera del plantel de la Europa League y han estado intentando que aceptase una rescisión de su contrato desde hace tiempo, sin suerte. Vieron cómo hizo un movimiento inteligente de relaciones públicas en la redes sociales al apoyar a Gunnersaurus", agregó.