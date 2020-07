El motivo que llevó al 'Papu' Gómez a rechazar a Boca

Uno de los culpables del gran estado de forma del Atalanta es el 'Papu' Gómez. El argentino está a un gran nivel y su equipo lo agradece.

Hay equipos que no le pierden la pista, como el caso de Boca. De hecho, el 'Xeneize' le hizo una oferta al jugador en 2019 y él la rechazó.

¿Por qué? El propio 'Papu' lo reveló en 'Libres de Humo', un podcast que comparte con el periodista Martín Reich.

"Esto no lo sabe nadie. El año pasado me habló Aníbal Matellán (ayudante de Burdisso) para llevarme a Boca", empezó diciendo el argentino.

"Estaba Alfaro, que a mí me tuvo en Arsenal. Yo tengo una muy buena relación con Aníbal y me llamaron para ver si me interesaba. Mi respuesta fue que estaba cómodo aquí, que no era el momento para volver a Argentina", añadió el futbolista.