El Mudo aclaró su polémico "no" a ponerse el brazalete de capitán

Parte de la afición del Sevilla ha criticado en las últimas horas al Mudo Vázquez por rechazar ponerse el brazalete ante el Linares en Copa del Rey. Se entiende que aquello fue un desprecio a la capitanía, algo que el jugador ha tenido que salir a calarar.

Fue en minuto 74 de partido, cuando Franco Vázquez se estaba preparando para entrar al campo. Por jerarquía, Sergi Gómez entendió que debía ponerle el brazalete al argentino, pero este le hizo un gesto de negación con la cabeza. Rechazó ponérselo.

A través de un comunicado, el centrocampista del Sevilla ha decidido dar explicaciones por lo ocurrido. Niega que dijera "no" como un gesto de desprecio. El Mudo dice que lo hizo porque no veía necesario que se produjera ese cambio cuando Sergi Gómez llevaba el brazalete desde el inicio.

"Quiero aclarar por qué no recibí el brazalete. Primero agradecerle públicamente a mi compañero Sergi Gómez por el gesto, como ya he hecho en privado. Y después aclarar que no fue ningún tipo de desprecio, al contrario, soy un agradecido al club por todos estos años", expresó.

"Solo sentí que no tenía necesidad de dármelo. Lo último que quisiera ahora es generar polémica. Al que se sintió ofendido o le pudo molestar, le pido disculpas", concluyó el Mudo Vázquez, que cumple su quinta y posiblemente última temporada en el Sevilla.