El 'Mudo' confesó que le encantaría volver a Italia

Procedente del Palermo, el 'Mudo' Vázquez aterrizó en Sevilla para convertirse en uno de los mejores futbolistas del equipo durante los últimos años. El argentino ha disputado 185 encuentros con la camiseta sevillista.

Su contrato finaliza al final de la presente temporada y el atacante parece dispuesto a abandonar el club en junio de 2021. ¿Su destino? La Serie A la espera.

En unas declaraciones en los canales oficiales del club, el 'Mudo' lo confesó: "Es mi quinto año, mi último año. Caducaré en verano y el tiempo vuela: parece que llegué ayer. Fueron años intensos, hermosos. Jugamos al máximo, en Europa. Mi contrato expira en junio, veremos qué pasa".

"Volver a Italia, no lo esconderé, me encantaría. Es un campeonato que conozco, del que tengo muy buenos recuerdos, veamos. Llevo cuatro años en España y tengo muy buenos recuerdos. Siempre me ha gustado el fútbol italiano", agregó.