El 'Mudo' desveló por qué se enfadó con Busquets

El Barcelona pasó por encima del Sevilla en la final de la Copa del Rey de 2018. El equipo entonces entrenado por Ernesto Valverde ganó por 5-0 en un partido que tuvo un pique entre Busquets y Franco Vázquez.

Casi dos años después, el centrocampista argentino desveló a qué se produjo la discusión entre ambos jugadores. Fue fruto de la frustración de un resultado abultado en contra.

"Era la final de la Copa, íbamos perdiendo 4-0 y estaba caliente por el resultado. Fui fuerte, me dijo algo en ese momento, como que me insultó, traté de hacer un enganche entre las piernas y me pegó", explicó el 'Mudo' en 'Goal'.

"Se tiró muy fuerte, desde mi modo de ver. Me levanté enojado y nos enredamos un poco", añadió Vázquez, que especifió quién hizo que no fuese a más: "Vino Messi, pero no nos dijimos nada más".

Finalmente, el Barcelona se hizo con el título tras un contundente 5-0 en el Wanda Metropolitano. Suárez, en dos ocasiones, Messi, Iniesta y Coutinho fueron los autores de los goles.

No fue ese partido el único tema tratado por el 'Mudo' Vázquez. El argentino también aclaró que rechazó a River Plate y a Boca Juniors por quedarse en Europa y que terminará su carrera en Belgrano.