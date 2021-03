El Mudo explicó por qué se emocionó tras el gol

Franco Vázquez fue protagonista anoche con su golazo ante el Elche y este jueves pasó por los micrófonos de Solo el Sevilla en 'Sevilla FC Radio'. El argentino volvía a recalcar lo importante que fue volver a aportar al equipo: "Uno cuando juega aunque sea un rato se pone contento, trabaja para eso y cuando le dan la oportunidad lo está. Luego también el resultado, que era importante para estar más cerca del objetivo".

Tras el partido le sobrevino la emoción y quiso explicar el porqué de sus lágrimas: "Uno cuando no juega tiene mucha bronca y contención. Fue un momento emotivo, no solo por no jugar. Somos personas y tenemos problemas familiares que no se ven. Fue un conjunto de cosas y por eso me quebré ayer, pero uno está contento y ya más despejado para pensar en lo que viene".

Además, el jugador del Sevilla habló de los halagos de Julen Lopetegui ayer a su figura: "Siempre he trabajado como uno más, dándolo todo e intentando disfrutar el día a día con los compañeros. Creo que va por ahí. Le agradezco las palabras y a seguir trabajando para esperar otra oportunidad".

Las bajas le daban más opciones de jugar ayer y así lo sentía: "Calenté casi todo el segundo tiempo y sabía que había jugadores tocados. Se abría un poco el hueco y claro, contento cuando me llamó. Cuando uno espera para salir piensa ya en jugadas y en aportar lo suyo dentro del campo. Todos los goles son especiales. Es lo más lindo del fútbol, pero dada la situación y el poco protagonismo, además de cosas que me han pasado en lo familiar, tiene un lugar más especial".