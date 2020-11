OFICIAL: el Mundial de Clubes, del 1 al 11 de febrero en Catar

El Mundial de Clubes que se iba a disputar en diciembre se jugará finalmente del 1 al 11 de febrero de 2021 en Catar, informó este martes la FIFA en un comunicado.

La pandemia del COVID-19 obligó inicialmente al aplazamiento del torneo, previsto entre el 10 y el 20 de diciembre, que definitivamente se disputará en dichas fechas de febrero bajo las medidas marcadas dentro del protocolo de partidos internacionales de la FIFA para proteger la salud y garantizar la seguridad de los participantes.

Por el momento tenían plaza garantizada el Bayern de Múnich como campeón de Europa y el Al-Duhail catarí, y quedaban por conocerse los representantes de CONMEBOL, CONCACAF, Asia, África y Oceanía. Se trata de la última edición con el formato actual.

El 'Bureau' del Consejo de la FIFA también decidió que los mundiales femeninos Sub 20 y Sub 17 no se jueguen en 2021 y pasen a disputarse en los países previstos, Costa Rica e India, respectivamente, en 2022.

Tras decidir el aplazamiento de ambos torneos hasta principios de 2021, la FIFA consultó a todos las partes implicadas, incluidas las federaciones anfitrionas, participantes y confederaciones, para hacer un seguimiento de la situación provocada por la pandemia.

"En concreto, para estar al tanto de sus posibles efectos en el bienestar general y la seguridad de las jugadoras y participantes de los diferentes rangos de edad", precisa la FIFA, que apunta que "partiendo del enfoque de la salud y la seguridad son lo primero, los grupos de interés han planteado importantes dudas con respecto a la celebración de los torneos juveniles programados para 2020" por cuestiones como el tiempo de preparación de los equipos y los obstáculos que genera la propia pandemia para acabar los torneos clasificatorios.

Por lo tanto, el grupo de trabajo de la FIFA y las confederaciones sobre el COVID-19 recomendaron cancelar las ediciones de 2020 de ambos torneos juveniles femeninos y ofrecer los derechos para albergarlos en 2022 a los países anfitriones inicialmente previstos para las competiciones de 2020.

La FIFA muestra "su agradecimiento a las federaciones miembro anfitrionas, así como a las autoridades de estos países por su compromiso con los torneos y por los preparativos llevados a cabo hasta la fecha", y espera seguir colaborando con ellos "para que los torneos sean todo un éxito".

"La FIFA, junto a las federaciones miembro anfitrionas, las confederaciones y los grupos de interés clave, continuará vigilando la evolución global de la pandemia, así como el posible impacto que esta pudiera tener en los preparativos y la celebración de los próximos torneos", concluye.