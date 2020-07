El Mundial de la felicidad llena de orgullo a España diez años después

La Plaza de Colón de Madrid fue el lugar elegido para exponer, diez años después de su conquista en Sudáfrica, la única Copa del Mundo que ha logrado la Selección Española en su historia.

Una oportunidad única que no dejaron pasar gran cantidad de aficionados de todas las edades, quienes se desplazaron hasta allí desde primera hora de la mañana para inmortalizarse con el trofeo y ver también de cerca un balón Jabulani firmado por los protagonistas de aquella hazaña.

A ninguno de los presentes les pararon ni el intenso calor que azota a la capital de España ni el hecho de tener que hacer cola durante varios minutos hasta llegar a las urnas donde estaban expuestos ambos objetos.

Equipados con camisetas de Andrés Iniesta, de Francisco Alarcón 'Isco' o incluso del jugador de baloncesto Pau Gasol; todos seguían transmitiendo emoción en sus ojos y en sus palabras pese al paso del tiempo cuando recordaban una de esas tardes que difícilmente se olvidan. Algunos, incluso, se animaron a comprar la elástica conmemorativa a la venta.

"Fue todo tan seguido y era una Selección tan buena y tan grande que nos vino todo de sopetón y no lo pudimos saborear tanto, pero para mi fue lo más grande", indicó a 'EFE' un aficionado de nombre Marcos.

"Ya me hice una foto con la Copa del Mundo hace años, cuando la ganamos. Me gustaría cogerla para saber cuánto pesa, nunca lo he hecho. Pero es muy bonita", señaló también tras pasar por el escenario.

Preguntado acerca de si alberga la esperanza de que algo así vuelva a suceder en el futuro, declaró: "Puede ser porque tenemos buenos jugadores. Pero hay que tener mucha suerte para ganar un Mundial o una Eurocopa. Esto que vivimos hace diez años fue una cosa que no sé si la vamos a volver a vivir".

También algo de nostalgia siente Jesús, quien se trasladó junto a su hijo a Colón: "En la urbanización. Nos bajamos dos televisiones grandes al local de allí y nos juntamos niños y padres. Cuando marcó Iniesta era una locura, todo el mundo saltando y corriendo. Luego todos a la piscina, era una piscina roja la verdad".

Pese a la gran afluencia de gente en un momento tan complicado, la organización del evento cuidó todo tipo de detalles para evitar contagios por el coronavirus e incluso facilitó botellas de agua a los asistentes.

Fernando Torres y el compromiso español

Al igual que ellos también hicieron acto de presencia rostros conocidos como el ex futbolista Fernando Torres, el alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida y la concejala Andrea Levy o Joaquín de Arístegui (director de deportes del CSD).

"Todos lo recordamos como seis años magníficos en los que en medio estuvo el Mundial. Fue un momento de unión increíble en el país, de alegría. Fue un grupo espectacular, con un compromiso tremendo como yo no he visto nunca durante mi carrera", subrayó Torres.

"Diez años después aquí estamos todavía celebrando. Ojalá venga otra generación que lo consiga pero fueron años donde disfrutamos mucho y conseguimos algo muy importante para el deporte, no solo para el fútbol", añadió.

Asimismo habló de la responsabilidad que tenían: "Fue una responsabilidad que adquirimos con placer porque estábamos seguros de nosotros, sabíamos que todo el país estaba detrás, que estábamos todos unidos. El único pero que podemos poner es que fue muy lejos y tardamos en volver para celebrarlo con toda la gente que estaba esperando impaciente. El paseo en autobús por la ciudad son imágenes que uno tiene en la mente y jamás se le olvidan".