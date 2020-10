El Nápoles apela contra el 3-0 de la Juventus

En Nápoles están que trinan después de todo lo que ha sucedido alrededor del encuentro ante la Juventus, un partido que no se disputó debido a que los 'azzurri' estaban en cuarentena.

Recordemos que el club anunció en su momento que había varios positivos en el equipo y eso llevó a toda la plantilla a aislarse como medida de prevención.

Nadie lo entendió y la Juventus hasta se presentó al partido. Finalmente, el Nápoles perdió en los despachos el encuentro tras la decisión del juez de la Serie A. Pérdida de un punto y derrota automática por 3-0.

Nada más conocerse la noticia, los 'partenopeos' informaron en un comunicado de que presentaron un recurso porque entienden que es un castigo injusto: "El Nápoli respeta las reglas y la ley. Esperamos con ansias el resultado de la apelación que hemos hecho".

SSC Napoli have always respected rules and the law. We await the verdict of the appeal, confident that justice will be done.