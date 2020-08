El Nápoles cuenta con Fabián para la nueva temporada

Pese a que tras su gran temporada en Nápoles muchos de los grandes clubes de Europa, parece que Fabián tiene muy complicado cambiar de aires en este mercado tan atípico por la pandemia del coronavirus.

El conjunto partenopeo quiere seguir contando en sus filas con el español de cara a una campaña en la que el cuadro sureño aspira a regresar a la Champions League y, para ello, el centrocampista se antoja fundamental.

"Fabián ha ido de menos a más, en una temporada muy particular. Con Gattuso empezó en un rol distinto al habitual, volvió a su posición y tuvo partidos a un nivel espectacular", afirmó en palabras recogidas por 'AS' Miguel Alfaro, representante del jugador y agente de 'You First Sports'.

Alfaro sabe del interés de equipos como Barça o Madrid en el futbolista, pero asegura que Fabián irá realizando los pasos correctos y que dará todo lo que tenga para ayudar al equipo napolitano mientras siga en sus filas.

"No queremos precipitarnos en las decisiones. El club conoce nuestra postura y lo importante es que Fabián, en cualquier caso, rinda a un gran nivel y esté comprometido", sentenció el agente, que deja claro que es mucho más factible un traspaso del palaciego en el verano de 2021.