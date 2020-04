El Nápoles se pondrá firme por Fabián ante un insistente Madrid

El Real Madrid no pierde de vista a Fabián Ruiz. Hace ya más de un año que se habla del seguimiento e interés en el sevillano y, cuanto más cerca la próxima ventana de fichajes, más se habla de la posibilidad de que regrese al fútbol español. Pero el Nápoles, no obstante, no va a dar ninguna facilidad.

'AS' hablaba este jueves de la ofensiva que prepara la entidad que preside Florentino Pérez, aunque sigue antojándose insuficiente para Aurelio de Laurentiis, quien pide una cantidad astronómica, pareciendo ignorar (o haciéndolo a propósito) la recesión del mercado por la pandemia del coronavirus.

En virtud de esas fuentes, el Nápoles exigiría unos 100 millones por Fabián, una cantidad que ni por asomo contempla pagar el Real Madrid, por más que esté convencido del rendimiento del jugador.

Es más, 'La Gazzetta dello Sport', hablaba de que no hay ninguna intención de traspasar al futbolista, al menos hasta que no pase la crisis y se dispute la Eurocopa, al menos para que el jugador se pueda revalorizar más aún.

Pero hay otra cuestión de fondo: la renovación del ex del Betis por los partenopeos. No hay problema en el sentido de que aún tiene firmado contrato hasta 2023. Sin embargo, en el mismo no hay cláusula de rescisión. La intención de los agentes sería la de que hubiese una acorde al esfuerzo que podría hacer el Real Madrid el día de mañana por él, incluso con jugadores por medio.

La del Nápoles, por su parte, es la de blindarle y dejar de oír su nombre en el mercado.