El Nápoles, tras una de las jóvenes sorpresas del Leeds de Bielsa

Marcelo Bielsa ha logrado potenciar en la Premier League a jugadores como Illan Meslier, Luke Ayling, Raphinha, Patrick Bamford... y también a Pascal Struijk, un central de 21 años que ha pasado en meses de jugar para el filial a ser titular en el primer equipo.

Nacido en Deurne (Países Bajos) en agosto de 1999, Struijk se crió en la cantera del ADO Den Haag y fichó en 2016 por el Ajax. Allí jugó durante temporada y media hasta que el Leeds United le reclutó en enero de 2018.

Desde entonces, Struijk fue cogiendo forma en el filial y entrenando con el primer equipo. No debutó hasta la temporada pasada en el Championship y en esta volvió a jugar con los Sub 21 y los Sub 23, pero le ha llegado su momento.

Durante esta segunda vuelta, Struijk se ha hecho con un sitio fijo en el once de Marcelo Bielsa y ya lleva 18 partidos, 15 como titular, rayando a un nivel que le ha hecho recibir el interés del Nápoles.

Según 'De Telegraaf', los italianos ven al del Leeds como una gran opción de futuro para su defensa. Lo mismo piensa el Leicester, que trata de rejuvenecerse atrás y ya sabe del rendimiento que puede dar en la Premier League.