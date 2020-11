El negativo en COVID-19 no oficial de Skriniar le acerca a la cita con el Madrid

Puede que Skriniar entre en la lista del Inter para verse las caras con el Madrid en la fase de grupos de la Champions League. 'Sky Sport' afirma que ya ha dado negativo tras tres semanas aislado en Eslovaquia en las que estuvo aguardando a superar la enfermedad.

Este resultado no es oficial, así que habrá que prestar atención a las comunicaciones del club italiano para comprobar si el futbolista está listo para el enfrentamiento. Le vendría de perlas a Conte, que no pudo contar con él en un descafeinado empate con el Parma.

Pero ¿qué es eso de que este resultado no es oficial? No es solo que la información venga de un medio y no de un escrito emitido por el equipo del defensa, sino que los servicios médicos del mismo aún deben hacer las comprobaciones necesarias en cuanto esté de vuelta con el plantel. La PCR se la hizo en un centro hospitalario corriente.

Entonces será cuando se tenga seguridad de que Skriniar puede volver a entrenar y a saltar al campo. La pelota está en el tejado de su entrenador, que, probablemente, ya está ideando su estrategia para tumbar al Real Madrid de Zinedine Zidane.