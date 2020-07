El New York City somete a Toronto con facilidad

La conexión latinoamericana del New York City dio su mejor versión goleadora con el paraguayo Jesús Medina y los argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez para vencer este domingo por 3-1 a Toronto FC en los octavos de final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

La victoria de los visitantes, convertida en la gran sorpresa, permitirá al equipo de la Gran Manzana jugar los cuartos de final el próximo 1 de agosto contra el ganador del partido de octavos que el martes van a disputar Portland Timbers frente al FC Cincinnati.

El New York City, que se clasificó el último a los octavos de final gracias al empate del Galaxy de Los Angeles en el tiempo de descuento ante el Houston Dynamo, hizo su mejor fútbol en lo que va del torneo y bajo la dirección de su nuevo entrenador, el noruego Deila.

Esta vez el juego ofensivo del New York City fue una máquina perfecta que lideró Medina, incansable en el centro del campo, al igual que Moralez, con Castellanos arriba, siempre dispuesto a rematar a gol.

El que llegó apenas cuando se llevaban cinco minutos de acción y fue Medina el que tras recibir un pase del defensa sueco Anton Tinnerholm, quien antes se hizo con el balón tras el saque de un tiro libre que hizo el defensa costarricense Ronald Matarrita, remató por bajo, con la pierna izquierda, dentro del área y batió al arquero francés Quentin Westberg.

El gol no sólo le dio la ventaja al New York City, sino también la confianza en su juego de grupo que no habían tenido en la fase de grupo y, sobre todo, mostró una gran eficacia con su fútbol de contraataque, el arma que les daría el gran triunfo.

Aunque el New York City tuvo varias oportunidades claras de gol de haber incrementado la ventaja en el marcador, como la del defensa peruano Alexander Callens al minuto 17, que Westberg salvó su gran disparo, ambos equipos se fueron al descanso con el 1-0 y el partido sin decidir.

Algo que comenzó a suceder al minuto 55, cuando de nuevo en otra jugada estudiada por parte del New York City, esta vez sería Castellanos el que pusiese el 2-0 tras recibir un balón largo por el lado izquierdo de Moralez y el joven delantero argentino, lo controló, se fue hacia el centro del área, tras liberarse de su marcador y con la pierna derecha sacó un tiro a media altura imparable.

Ahí se acabó el partido para Toronto, que jugó sin su goleador, el joven Ayo Akinola, de manera que el español Alejandro Pozuelo se quedó sin su mejor referente en el ataque.

Mientras el New York City jugaba una gran defensa y protegía con seguridad al arquero Sean Johnson, siempre seguro en las acciones que le tocó intervenir.

Con todo a favor del New York City, aunque Toronto buscaba la reacción con Pozuelo de líder y tenían mayor posesión del balón, de nuevo una acción de contrataque, ahora por mediación de Moralez, llegaba el 3-0 cuando se cumplía el minuto 81.

La gran victoria visitante estaba asegurada y aunque los locales lograran el gol del honor al minuto 87 por mediación de Patrick Mullins, llegaba demasiado tarde.

El New York City todavía pudo haber marcado el 4-1 si el disparo bombeado del delantero Héber, que hizo una gran jugada de contraataque tras recibir el balón de uruguayo Nicolás Acevedo, no se hubiese estrellado en el travesaño cuando Westberg ya estaba batido.