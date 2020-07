El 'New York Times' rinde pleitesía a Benzema

La temporada de Karim Benzema le ha valido para ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, aún no tiene la pleitesía de todo el mundo.

El 'New York Times', uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, no se explica cómo Benzema no es considerado uno de los grandes jugadores del mundo del fútbol.

"El delantero francés fue siempre el menor de los galácticos del Real Madrid. Ahora es el último. ¿Por qué se le ha negado el crédito que merece?", escribió el citado medio.

La noticia la firma Rory Smith, especialista en 'soccer'. "Resulta extraño que Benzema haya necesitado reivindicarse. Después de todo, ha sobrevivido al Madrid, un club donde la paciencia es fina y el cambio endémico, durante más de una década, más que muchas otras estrellas", añadió.

"Benzema no debería haber tenido nada que demostrar. Cuando se debate quién es el mejor '9' del mundo parece que siempre hay alguien más brillante que Benzema: Falcao, Ibrahimovic, Lewandowski o Mbappé. Es difícil entender por qué. Muchas críticas realmente no tienen sentido. Se le señala por no marcar lo suficiente y no se le destaca por el trabajo que hace por todas partes creando espacios y entretejiendo al equipo", explicó Smith.

Es por ello que llega a la siguiente conclusión: "Quizás la explicación es obvia, tan simple como que ningún otro delantero ha sufrido tan directamente las expectativas tan infladas que Messi y Cristiano han traído al fútbol. Cualquiera que sea la razón, Benzema merece más, simplemente por ser el jugador que llegó como el menor de los galácticos y es el último que permanece en el equipo".