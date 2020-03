El Newcastle obliga a volver a casa a un cedido por el coronavirus

El fútbol inglés parece que empieza a tomar conciencia del enorme problema del coronavirus. El Newcastle United pidió, en plena crisis sanitaria, el retorno a la ciudad de Daniel Barlaser, jugador de 23 años que tenía cedido en el Rotherham United de la League One.

En el equipo de la Tercera División del fútbol inglés hay dos posibles casos de coronavirus, aunque todavía no confirmados, y el Newcastle ha decidido no correr el riesgo con un jugador que ha cuajado una gran temporada e iba a volver en julio al equipo.

"No querían que entrenara más. Deseaban que volviera y se aislara. Me llamaron y me explicaron la situación educadamente", apuntó Paul Warne, entrenador del Rotherham United, a 'Chronicle'.

"Quieren que haga cuarentena todo el equipo y me pidieron si Dan podía volver y hacer lo propio", continuó el 'jefe' de los 'millers'.

Barlaser estaba llevando a cabo una gran temporada en el equipo de la League One y Steve Bruce quería examinarlo en julio, algo que ahora podrá hacer antes, cuando pase la crisis sanitaria.