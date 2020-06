El Newcastle quiere al hombre que llevó a Neymar y Mbappé al PSG

La nueva propiedad del Newcastle quiere llegar directamente a la cima. Es consciente de que necesita un arquitecto y lo puede encontrar de la mano de Antero Henrique, ex del PSG.

Informó 'RMC Sport' de que el conjunto británico quiere hacerse con el ex director deportivo del PSG. De hecho ya habrían tenido un primer contacto para llegar a un acuerdo.

Fue la semana pasada cuando los nuevos dirigentes, aún no oficial, del Newcastle se reunieron con Antero Henrique, libre después de su salida del PSG, ocupado el puesto por Leonardo.

La fuente asegura que el ex director deportivo del conjunto galo ha acogido el primer contacto con buen gusto, y que le seduce la idea de hacerse con el nuevo rico de la Premier League.

Eso sí, Henrique no aceptará la oferta hasta que la Premier League no valide la compra del Newcastle. Cabe recordar que el ex director deportivo del PSG llevó a París a Neymar y Mbappé.