El niño mimado de Mourinho

Después de varias batallas, el Tottenham está ante la gran final para ver si pasa a la fase de grupos de la Europa League. Los 'spurs' no deben fallar ante el Maccabi Haifa, un rival de menor entidad.

Lo curioso del partido es que dos hombres vuelven a cruzarse: José Mourinho y José Rodríguez. Ambos se tienen en muy alta estima por lo que vivieron en el Real Madrid.

Apenas tenía 17 años el alicantino cuando el portugués apostó por él y lo llevó al primer equipo. Su esfuerzo tuvo la recompensa que jamás hubiese imaginado: debutar con el conjunto blanco.

Su día de gloria llegó el 31 de octubre de 2012, en el Alcoyano-Madrid de Copa del Rey, cuando recibió la llamada de su entrenador para entrar al campo en detrimento de Álex Fernández. Y no pudo ser mejor su estreno, ya que encima marcó a pase de Karim Benzema.

También tuvo su puesta de largo en LaLiga y en la Champions, convirtiéndose encima en el debutante más joven del conjunto 'merengue' en la máxima competición continental tras hacer aparición contra el Ajax.

El respeto entre Mourinho y José Rodríguez es más que evidente. El centrocampista le dedicó un mensaje muy bonito en la previa del encuentro y en la memoria están esas palabras del jugador sobre lo que le comentaba 'The Special One': "Mou decía que me iba a hacer el gitano más famoso del mundo".

El destino ha querido que este 1 de octubre de 2020 vuelvan a verse las caras, pero como enemigos. No hay amigos en esto del fútbol, cada uno tira para casa. El Tottenham irá a por la victoria ante un Maccabi Haifa que no tendrá nada que perder.