"El nivel es de Segunda o Segunda B"

Tayikistán es una de las repúblicas centroasiáticas nacidas en la región tras la disolución de la Unión Soviética. Y allí, en el País de los Tayikos, acabó jugando José Ballester, central valenciano que actualmente milita en el Recambios Colón.

Llegó porque un ex compañero del Alzira se lo propuso. El Istiqlol , el más laureado de la década, necesitaba un central, y Manolo Bleda pensó en él. "Al llegar los primeros días, me dio mucha impresión. Tenía poco inglés, pero en realidad tuve que aprender ruso para entenderme con todo el mundo y con el central que tenía al lado", relató, a 'AS', Ballester.

Su paso por el futbol tayiko fue notable. Ganó cinco títulos, todos los que se pusieron en juego, pero reconoció que el nivel no era especialmente exigente. "El nivel del Istiqlol puede ser un Segunda bajo o un potente Segunda B", explicó.

"El Khujand también está en esa línea. Luego el resto de equipos son más flojos, nivel Tercera en España, pero te estoy hablando de hace cinco años cuando yo estuve. Técnicamente arriba eran muy buenos", apuntó también.

El fútbol de Tayikistán tenía técnica, pero poca táctica. "Le decía a Manolo: 'Mira, que este podría jugar en un Segunda en España sobradamente'. Pero sí es verdad que luego tácticamente eran un poco desastre y no era raro ver un mano a mano con el portero ya en el minuto 3 de partido", rememoró.

Hoy en día el fútbol tayiko sigue siendo un poco igual. La temporada acaba de comenzar, y en él ya se ha visto de todo, desde golazos espectaculares a partidos alocados con casi tantos goles como rojas.